Jesienno-zimowe trendy prosto z Domu Mody Klif

Podczas Fashion Week w Mediolanie swoje kolekcje pokazały znamienite domy mody jak Fendi czy Prada, a także wschodzące gwiazdy modowego biznesu jak Cormio czy ATXV. Ulice Mediolanu aż tętniły modą i zachwycały stylem. - Moda podąża za tym co dzieje się na świecie, nie jest oderwaną dziedziną sztuki, która nie śledzi, nie wie, nie obserwuje. Jest spójna z nami, z tym jak żyjemy, co się z nami dzieje, w jakich czasach żyjemy i co się wiąże z tymi czasami - mówi Ada Fijał podczas Klif Fashion Night. - Podczas Fashion Week w Mediolanie zachwyciła mnie kreacja z mieniących się brylancików. Była to stylizacja z całkowicie zakrytą twarzą, zupełnie jak Kim Kardashian podczas Gali MET. Ta stylizacja była taką zagadką, niespodzianką, nawiązaniem do naszych czasów, do tego co działo się pandemicznie i popandemicznie - dodaje Ada Fijał.

Na ulicach Mediolanu pojawiły się kreacje z kolekcji jesienno-zimowej Domu Mody Klif, a wśród nich propozycje stylizacji od marek premium tj. Elizabetta Franchi, Max&Co, Max Mara, Penny Black, Celebrity, Samuel Fashion Concept, Twinset, United Colors of Benetton, 10 Days, Trzaska Luxury &Optics. Zobaczcie stylizacje influencerek, aby podejrzeć jakie mikrotrendy będą królować w ciągu najbliższych miesięcy.

Na szczęście nowy sezon zapowiada się ekscytująco, trochę jak gra ciepło-zimno. Odkrywające ciało sukienki i ciepłe wełniane płaszcze czy poncza. Wzorzyste garnitury w zwierzęce printy i stonowane, jednokolorowe spodnie i marynarki. Spodnie z rozszerzonymi nogawkami i obcisłe leginsy. A na zwieńczenie wszystkiego wspaniałe dodatki, markowe okulary, torebki i kapelusze, które dodadzą charakteru każdej stylizacji.

Relacje i sesje prosto z Fashion Week w Mediolanie można było zobaczyć podczas Klif Fashion Night, która odbyła się 30 września w Warszawie. Wydarzenie było zwieńczeniem projektu #Pokochaj Modę. Podczas modowej nocy odbyły się pokazy mody marek: Pinko, Karl Lagerfeld, Penny Black, Trussardi, Luisa Spagnoli. W evencie wzięły udział: Edyta Herbuś, Ewa Pacuła, Marta Gąska oraz influencerki modowe domu mody Klif - Ada Fijał, Mirabelove oraz Marta Lech Maciejewska znana jako SuperStyler.

Relacja z eventu Klif Fashion Night jest obecna na www.klif.pl oraz na kanale Youtube.

Warszawski Klif został otwarty w 1999 roku, jako jedno z pierwszych centrów handlowych w Polsce i wielokrotnie nagradzany kreator trendów fashion oraz lifestyle. Od ponad 20 lat marka przyciąga pasjonatów i koneserów mody, którzy poszukują unikalnych produktów z Polski i zagranicy, oferując szeroką i zróżnicowaną gamę marek z sektora premium oraz mainstream. Z biegiem lat Dom Mody Klif w Warszawie rozszerzył swoje portfolio o dodatkowych Najemców. Obecnie na przestrzeni 18 500 m² dostępne są 104 sklepy, wśród których znajdziemy zarówno polskie, jak i zagraniczne butiki fashion m.in.: Elisabetta Franchi, Max&CO, Max Mara, Michael Kors oraz Imperium Milano, Pinko, Patrizia Aryton, Karl Lagerfeld&Joop i Patrizia Pepe oraz popularne i cenione sieci jak: H&M, Olsen, S’portofino, United Colors of Benetton, LiuJo. Oprócz marek modowych, w szerokiej ofercie Klif znajdziemy również sklepy z biżuterią m.in.: TOUS, La Marqueuse oraz oferujące sprzęt elektroniczny i wyposażenie wnętrz jak: Sony Center, LG Brand Store, DUKA, Rosenthal, Premium Home. Do dyspozycji Klientów dostępny jest również sklep spożywczy Piotr i Paweł oraz ogródek restauracyjny YOKO Sushi i Salad Story.